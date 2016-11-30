118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu

CENAZELER DNA TESTİNDEN SONRA TESLİM EDİLECEK


CENAZELER DNA TESTİNDEN SONRA TESLİM EDİLECEK
Tarih : 30 Kasım 2016, 14:14
Puan Ver : Cenazeler Dna Testinden Sonra Teslim Edilecek(8/10)6


Aladağ'da dün akşam saatlerinde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve 1 yurt görevlisi yanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri adli tıp kurumu morgundan tamamlandıktan sonra cenazeler Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.



Bu arada cenazelerin hepsi yandığından tanınmaz halde olduğu için ailelerden kan alınarak DNA testi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Cenazeler  Dna  Testinden  Sonra  Teslim  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER