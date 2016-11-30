

Aladağ'da dün akşam saatlerinde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve 1 yurt görevlisi yanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri adli tıp kurumu morgundan tamamlandıktan sonra cenazeler Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.



Bu arada cenazelerin hepsi yandığından tanınmaz halde olduğu için ailelerden kan alınarak DNA testi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







kaynak:sözcü