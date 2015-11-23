

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile mahalle aralarındaki hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılan operasyonlar sırasında ölen 2 kişinin cenaze töreninde de olay çıktı. Yasak sırasında PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler arasında çıkan çatışmalar sırasında 17 yaşındaki M. Reşit Arıcı ile 29 yaşındaki Naim Noyan öldü.







Cenazelerin Yüksekova'ya getirilmesi sırasında bir grup Şemdinli yolu üzerinde toplanarak bekledi. Polis sokağa çıkma yasağının devam ettiğini hatırlatarak kalabalığın dağılmasını istedi. Grup direnince güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahalede bulunarak kalabalığı dağıttı. Cenazenin toprağa verilmesi ardından konuşan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Kürtlerin kendi kimlikleriyle yaşayıp, kendi kendilerini yönetmek istediklerini söyleyerek 'öz yönetim' ilanında ısrarlı olduklarını söyledi.







Öğrenciler için ALES izni







Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı sürerken Akademik Personel ve Lisansüstü eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) giren adayların Hakkari ve Van'a gitmelerine izin verildi. Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ALES'e gireceklerin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Kaymakam Çenet, Facebook duyurusunda “Sevgili Öğrenciler; Yüksekova ilçemizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Ancak, Hakkari veya Van ilimizde ALES'e girmek için izin verilecek” dedi.







HDP'li vekiller mecliste pankart açtı







Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağını protesto etmek için açlık grevine başlayan HDP'li 4 milletvekili oylamaya katılamadı. Meclis oturumunda HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Mardin, Cizre ve Yüksekova'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. HDP Mardin milletvekillerinin şu an açlık grevinde olduğunu dile getiren Baluken, uygulamaların darbe uygulaması olduğunu söyledi. Bu uygulamaların Meclis gündemine alınmasını isteyen Baluken'e Baykal, bu konuların önemli olduğunu belirterek, elbette önümüzdeki günlerde konunun ele alınabileceğini ifade etti. Ancak Baykal, “İç tüzüğün dışındaki bir konuyu bugün görüşmeyeceklerini” söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ak Parti milletvekilleri Baykal'ın bu sözlerini alkışlarken HDP'lilerden tepki geldi. Deniz Baykal ise bunun üzerine, “İç tüzüğü uygulayan bir başkan olduğum için mi beni eleştiriyorsunuz” dedi.







Grevdeki Sancar hastanede







Diyarbakır Valiliği tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında giriş çıkış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen Lice ilçesindeki yasağın kaldırıldığı, Hani ilçe kırsalındaki yasağın ise devam ettiği belirtildi. Öte yandan DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ve sendika temsilcilerinin de aralarında olduğu yüzlerce kişi açlık grevinde olan HDP'li vekiller Gülser Yıldırım, Ali Atalan, Erol Dora ve Mithat Sancar'ın yanına geldi. Aydınlar Petrol kavşağında vekillerle buluşup buradan Nusaybin'e doğru yürüyüşe geçen kitle polis engeliyle karşılaştı.







Ahmet Türk'ün koluna girerek gözaltına almak istemesi üzerine arbede çıktığı öne sürüldü. Tazyikli su ve gazlı müdahale nedeniyle fenalaşan açlık grevindeki vekillerden Mithat Sancar ise hastaneye kaldırıldı.



