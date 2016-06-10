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CENAZEDE GÜVENLİK ZAFİYETİ! POLİS ÜNİFORMALI KİŞİYE DİKKAT


CENAZEDE GÜVENLİK ZAFİYETİ! POLİS ÜNİFORMALI KİŞİYE DİKKAT
Tarih : 10 Haziran 2016, 12:23
Puan Ver : Cenazede Güvenlik Zafiyeti! Polis Üniformalı Kişiye Dikkat(7/10)9


İstanbul Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan polislerin cenaze törenine polis üniformasıyla katılan, adam yaralamak ve uyuşturucudan sabıkalı Tunç Ezer'in, Başbakan Binali Yıldırım'a sarılması, ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde bulunması ve çelengini parçalaması güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Facebook'ta çok sayıda tabancalı fotoğraf paylaşan saldırgan Tunç Ezer'in Başbakanlık korumalarını nasıl aştığı da merak konusu.



Vezneciler'de terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu için önceki gün Fatih Camisi'nde düzenlenen törende, protokol bölümüne girip Başbakan Binali Yıldırım'a sarılan, çıkışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaraoğlu'na saldırmaya teşebbüs eden, çelengini parçalayan Tunç Ezer'in, güvenlik önlemlerini nasıl aştığı sır olarak kaldı.



Uyuşturucu ve adam yaralamaktan sabıkalı, oto yıkamacısı Tunç Ezer'in, çevik kuvvet tişörtüyle ve şapkasıyla girdiği cami avlusunda, protokol ve şehit yakınlarının bulunduğu bölüme nasıl geçtiği, Başbakanlık korumalarını nasıl atlattığı konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapılmadı. Hürriyet'in haberine göre, Başbakan'ın yanına yaklaşmasına, sarılmasına ve ağlamasına rağmen hiçbir müdahalede bulunulmayan Ezer'in Facebook'ta paylaştığı tabancalı fotoğrafları, camide yaşanan riskin boyutlarını ortaya serdi.








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