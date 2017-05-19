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cenaze yolunda trafik kazası

CENAZE YOLUNDA TRAFİK KAZASI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yakınlarından vefat eden birisinin cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:20
Puan Ver : Cenaze Yolunda Trafik Kazası(5/10)2


Alınan bilgiye göre, Abdullah Mutlu (51)  yönetimindeki 34 AY 5629  plakalı minibüs, D-100 karayolu Kösedağ Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak  devrildi.



Kazada, sürücü Mutlu ile araçta bulunan Süleyman Şahin (51), Oğuzhan  Karakoç (21), Günay Coşkun (45), Ramis (41) ve Engin Mutlu (45) yaralandı.



Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Günay Coşkun ve  Ramis Mutlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayı öğrenerek gelen Coşkun ve Mutlu'nun yakınları hastane önünde  sinir krizi geçirdi.



İlk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edilen sürücü Abdullah Mutlu  ve Süleyman Şahin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cenaze  Yolunda  Trafik  Kazası    haber

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