CENAZE YOLUNDA TRAFİK KAZASI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yakınlarından vefat eden birisinin cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Mutlu (51) yönetimindeki 34 AY 5629 plakalı minibüs, D-100 karayolu Kösedağ Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Mutlu ile araçta bulunan Süleyman Şahin (51), Oğuzhan Karakoç (21), Günay Coşkun (45), Ramis (41) ve Engin Mutlu (45) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Günay Coşkun ve Ramis Mutlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayı öğrenerek gelen Coşkun ve Mutlu'nun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
İlk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edilen sürücü Abdullah Mutlu ve Süleyman Şahin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
kaynak:milliyet
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