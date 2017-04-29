

Ankara'dan Trabzon'un Maçka ilçesine cenazeye gelen aileyi taşıyan otomobil Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.







Kaza saat 02.00 sıralarında Akçaabat ilçesi Salacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçenin Karadeniz Sahil Yolu Salacık Mevkiinde Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde bulunun Mehmet Köse'nin kullandığı 06 BL 0213 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. Kazada sürücü Mehmet Köse (54) ile araçta bulunan Abdurrahman Köse (61) hayatını kaybederken, Abdülhamit Köse (27) ve Seher Köse (57) yaralandı. Yaralılar, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.







kaynak:haberler