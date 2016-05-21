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cenaze namazında yönetmenin gözyaşları

CENAZE NAMAZINDA YÖNETMENİN GÖZYAŞLARI

Akdeniz'de düşen yolcu uçağında dört yakının birden kaybeden Mısırlı yönetmen Osman Ebu Laban, Kahire'deki cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 10:40
Puan Ver : Cenaze Namazında Yönetmenin Gözyaşları(5/10)3


Mısır'ın başkenti Kahire'de henüz kurbanlar bulunmasa da düşen uçakta yaşamını yitirenler için namaz kılındı.



Yakınlarını kaybedenlerin katıldığı namazda Mısırlı film yönetmeni Osman Ebu Laban gözyaşlarını tutamadı. Uçağın düşmesinden bu yana dört yakınından haber alamayan yönetmen, namaz sırasında sürekli ağladı.








Etiketler: Cenaze  Namazında  Yönetmenin  Gözyaşları    haber

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