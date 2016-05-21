

Mısır'ın başkenti Kahire'de henüz kurbanlar bulunmasa da düşen uçakta yaşamını yitirenler için namaz kılındı.







Yakınlarını kaybedenlerin katıldığı namazda Mısırlı film yönetmeni Osman Ebu Laban gözyaşlarını tutamadı. Uçağın düşmesinden bu yana dört yakınından haber alamayan yönetmen, namaz sırasında sürekli ağladı.