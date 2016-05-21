CENAZE NAMAZINDA YÖNETMENİN GÖZYAŞLARI
Akdeniz'de düşen yolcu uçağında dört yakının birden kaybeden Mısırlı yönetmen Osman Ebu Laban, Kahire'deki cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu.
Mısır'ın başkenti Kahire'de henüz kurbanlar bulunmasa da düşen uçakta yaşamını yitirenler için namaz kılındı.
Yakınlarını kaybedenlerin katıldığı namazda Mısırlı film yönetmeni Osman Ebu Laban gözyaşlarını tutamadı. Uçağın düşmesinden bu yana dört yakınından haber alamayan yönetmen, namaz sırasında sürekli ağladı.
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