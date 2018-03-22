CENAZE NAMAZINDA YAN YANA SAF TUTTULAR! 3 AY SONRA İLK SOHBET
Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın cenazesi TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisine getirildi. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu. En son 3 ay önce bir araya gelen iki lider bir süre kendi aralarında sohbet etti.
"BAHÇELİ'YE KIRGIN DEĞİLİM AMA ŞAŞKINIM"
Kılıçdaroğlu en son katıldığı televizyon programında, "MHP Lideri Bahçeli'ye kırgın değilim ama çok şaşırdım. Geçmişte Erdoğan için benden çok daha sert söylemlerde bulundu ama bugün yüzde 10 seçim barajı nedeniyle Erdoğan'a yaklaşmak zorunda kaldı" demişti.
BÖLÜKBAŞI, CEBECİ ASRİ MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bölükbaşı'nın cenazesi ambulansa taşındı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cami avlusunda ailesi taziyeleri kabul etti. Acılı aile daha sonra Bölükbaşı'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Kaynak: haberinburada
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