CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ, ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Baharın başlangıcı olarak bilinen cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ılık havanın yaşandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında kışlık bakım çalışmaları hız kazandı.
Sarıgöl'deki üzüm bağlarında budama, daldırma, tellerin gerilmesi, bağ çubuklarının toplanmasını gün boyunca yapan üzüm üreticileri bağların arasında baharın müjdecisi olarak bilinen papatyaların arasında çalışmalarını aralıksız olarak tamamlamaya çalışıyor.
kaynak:haberler
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