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CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ, ÇALIŞMALAR HIZLANDI


CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ, ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Tarih : 20 Şubat 2017, 16:49
Puan Ver : Cemre Havaya Düştü, Çalışmalar Hızlandı(7/10)5


Baharın başlangıcı olarak bilinen cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ılık havanın yaşandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında kışlık bakım çalışmaları hız kazandı.



Sarıgöl'deki üzüm bağlarında budama, daldırma, tellerin gerilmesi, bağ çubuklarının toplanmasını gün boyunca yapan üzüm üreticileri bağların arasında baharın müjdecisi olarak bilinen papatyaların arasında çalışmalarını aralıksız olarak tamamlamaya çalışıyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Cemre  Havaya  Düştü  Çalışmalar  Hızlandı    haber

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