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cemil ipekçi'den hadise'ye çok ağır sözler

CEMİL İPEKÇİ'DEN HADİSE'YE ÇOK AĞIR SÖZLER

Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına katılan ünlü modacı Cemil İpekçi Hadise için çok ağır sözler sarfetti. İpekçi Hadise için 'Bir şey olsaydı kendi doğduğu ülkede bir şey olurdu' dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 16:36
Puan Ver : Cemil İpekçi'den Hadise'ye Çok Ağır Sözler(6/10)6


Kanal D'de Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk olan Cemil İpekçi, Hadise'yi kızdıracak açıklamalarına devam etti.

İsim vermeden Hadise'yi eleştiren İpekçi 'Bir şey olsaydı kendi doğduğu ülkede bir şey olurdu. Bir yere gitmiş üçüncü ya da dördüncü olmuş. Çok kötü giyiniyor. Kız kardeşi tasarımcı olmuş, keşke olmasaydı. O giydiriyorsa o tasarımcıdan ne şah olur, ne de şahbaz olur.' dedi.



KIZ MI KADIN MI BİLMİYORUM



İpekçi sözlerine şöyle devam etti: '10 bin tane fuara katılsa o çizdiği koleksiyonlardan hiç bir şey olmaz. Ses olarak bakarsanız Allah vermeye... Kız mı kadın mı bilmiyorum. Giyiminle birazcık ol bari.'








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