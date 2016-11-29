

Cemil İpekçi, "Giysilere çok para vermenin çok aptalca bir şey olduğunu düşünüyorum. Bana gelen müşterilere de söylüyorum. Bu kadar para vereceğinize seyahat edebilirsiniz, güzel bir restourantta yemekler yiyebilirsiniz. Mesela benim üzerimde gördüklerinizin hepsi pazardan. Artık çok ucuza çok güzel şeyler alabiliyorsunuz. Ben eski gömleğimin kollarını keserim. Süvetere dikerim, yeni bir şey olur yine giyerim" ifadelerini kullandı.







"SOSİS GİBİ DOLANIYORLAR"







Ünlü tasarımcı, "Çok şişman olup body giyinen kadınlar var. Sosis gibi dolanıyorlar. Bayılıyorum onlara. Çünkü cesaret ister. Kendinizi birilerine beğendirmek için değil, kendiniz beğenmek için giyinin. Canınız boyanmak istemiyorsa boyanmayın. Insanlar ne der diye yaşamayın, hele hiç giyinmeyin" dedi.







"ZAYIF KADIN SEVMEM"







Zayıf kadın sevmediğini belirten İpekçi, "Toplu kadına, erkeğe bayılırım. Zayıf, yemek sevmeyen insanlar beni hep korkutur. Biraz toplu oldu mu güven duyuyorum. İnce, hoş kalalım diye bir hayat yaşanmaz. Ölçülerim hiçbir zaman insanlar gibi olmadı, doğa gibi oldu. Siz hiç gördünüz mü? Bir kaniş köpeğinin bu kurt köpeği neden böyle diye baktığını. Aklı giyinmiş insanları daha çok beğendiğim kesin" şeklinde konuştu.







"KUMAŞLARIN DA ENERJİSİ VAR"







Kumaşlarında değerli taşlar gibi bir enerjisi muhakkak var. Mesela bazı kumaşlar var 1974'te aldığım, kıyıp bir müşteriye veremediğim. Bazı kumaşlarım var, deli gibi aşığım. Günün bir saati o kumaşları sevip, okşamakla geçer. En sevdiklerimden biri de bir eski aile bulmuşsam, sandıklarını açtırıp, eski kumaşlara dokunmak.







kaynak:posta