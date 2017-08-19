CEMİL ÇİÇEK'İ YIKAN HABER! YEĞENİNİ KAYBETTİ
TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu öldü.
SAAT 15.00 SIRALARINDA RAHATSIZLANDI
Kundu turizm bölgesindeki Adalet Bakanlığı Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde 2005 yılında bu yana bahçe şefi olarak çalışan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni 40 yaşındaki Şükrü Çiçek, saat 15.00 sıralarına rahatsızlandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle tesislere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
İlk müdahalesi burada yapılan Şükrü Çiçek, ambulansla Lara Özel Anadolu Hastanesi'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şükrü Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen saat 17.00 sıralarına yaşamını yitirdi.
CENAZE, OTOPSİ SONRASI YOZGAT'A GÖNDERİLECEK
Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde oturan evli ve biri kız 2 çocuk babası Şükrü Çiçek'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Şükrü Çiçek'in cenazesi otopsinin tamamlanmasından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderilecek.
Kaynak: haberinburada
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