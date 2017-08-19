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Cemil Çiçek'i yıkan haber! Yeğenini kaybetti

CEMİL ÇİÇEK'İ YIKAN HABER! YEĞENİNİ KAYBETTİ

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Cemil Çiçek'i Yıkan Haber! Yeğenini Kaybetti(7/10)3

Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni Şükrü Çiçek kalp krizi sonucu öldü.

SAAT 15.00 SIRALARINDA RAHATSIZLANDI

Kundu turizm bölgesindeki Adalet Bakanlığı Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde 2005 yılında bu yana bahçe şefi olarak çalışan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in yeğeni 40 yaşındaki Şükrü Çiçek, saat 15.00 sıralarına rahatsızlandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle tesislere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi burada yapılan Şükrü Çiçek, ambulansla Lara Özel Anadolu Hastanesi'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şükrü Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen saat 17.00 sıralarına yaşamını yitirdi.

CENAZE, OTOPSİ SONRASI YOZGAT'A GÖNDERİLECEK

Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde oturan evli ve biri kız 2 çocuk babası Şükrü Çiçek'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Şükrü Çiçek'in cenazesi otopsinin tamamlanmasından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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