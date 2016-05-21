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CEMİL BAYIK VE MURAT KARAYILAN BİRBİRİNE DÜŞTÜ


CEMİL BAYIK VE MURAT KARAYILAN BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Tarih : 21 Mayıs 2016, 13:21
Puan Ver : Cemil Bayık Ve Murat Karayılan Birbirine Düştü(9/10)7


Terör örgütü PKK'nın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden yürütülen operasyonlar sonucu temizlenmesi örgütün lider kadrosunda yer alan Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında ciddi görüş ayırılıklarına neden olmuştu. Alınan istihbaratlar ile tespit edilen telsiz konuşmaları, bu görüş ayrılıklarının örgüt içinde ciddi bir çatlağa dönüştüğünü ortaya çıkardı. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin yaptığı tespitler özetle şöyle:



*Özellikle Yüksekova'da Cemil Bayık'ın güvendiği elemanı olan Yüksekova sorumlusu Yılmaz Kürdo kod adlı Yusuf Saydut'un operasyonlar esnasında kaçması bardağı taşıran son damla oldu.



*Karayılan grubu; Yüksekova'da şehir direnişi için çok büyük hazırlıklar yapıldığını, iki yıldır yapılan hazırlıklarla ilçenin Güneydoğuda hiçbir şehirde olmayan tünellerle ve fare yolları ile donatıldığını, yoğun bir şekilde silah ve cephane stoku yapıldığını, Yüksekova çembere alınsa dahi ilçenin her bölgesinden giriş-çıkış yapılabilecek tünel sistemleri ile örgüt mensuplarını takviye etme imkânı bulunduğunu dile getiriyor. Ancak buna rağmen hizemete uğrandığını belirtiyor. Ve bu hezimetin tek sorumlusu olarak örgütün Yüksekova sorumlusu Yılmaz Kürdo kod adlı Yusuf Saydut'u işaret ederek aslında dolaylı olarak da Cemil Bayık'ı suçluyor.








Etiketler: Cemil  Bayık  Ve  Murat  Karayılan  Birbirine  Düştü    haber

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