

İstanbul Atlı Okçuluk spor Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Bal, kavga ettiği oyuncu Cemal Hünal'ı üyelikten attı. Hünal da dernekten atlarını ve arabalarını geri isteyince ikili karşılıklı tehditten mahkemelik oldu.







Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, olay şöyle gelişti: Oyuncu Cemal Hünal, İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyesiyken 3 Şubat'ta kavga ettiği dernek başkanı Abdullah Bal tarafından yönetim kurulu üyeliğinden çıkartıldı. Ünlü oyuncu bunun üzerine, kulüpteki atlarını ve dernek tarafından kullanılan lüks model cipini geri istedi. Yine iddiaya göre, başkan Bal, Hünal'a tehdit ve hakaretler savurdu.







'ÇOCUĞUMU ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'







Ünlü oyuncu olayın ardından savcılığa başvurdu. Hünal şikayet dilekçesinde kulüpteki eşyalarına, atlarına ve arabasına derneğin başkanı tarafından el konulduğunu iddia etti. Bal'ın bununla da yetinmediğini kaydeden ünlü oyuncu bir de, "Bak Cemal senin çoluğun çocuğun var sen ve çocuğun için çok kötü olur sizi çok kötü yaparım" diyerek çocuğunu ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Tehdit sonrası savcılığa hemen başvurmak istemediğini kaydeden Hünal, tehditlerin devam etmesi sonrası çocuğunun can güvenliğinden endişe ettiğini kaydederek savcılığa başvurduğunu ve Bal'ın cezalandırılması gerektiğini beyan etti.







'TEHDİTLERİMİZ KARŞILIKLI'







Mesaj çıktılarını dosyaya delil olarak sunan Hünal'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan Abdullah Bal, "Cemal Hünal'ı yönetim kurulundan çıkarttığım için bana cephe aldı. Malına ve atlarına el koyduğum yalandır. Ona ait olan 3 at vardı. Atları kendisine verdim. Arabasını da aldı. Fakat sonra kulübe ait olan iki atı daha istedi. Ben kulübe ait olan atları alamayacağını söyledim. Tehdit ettiğim doğrudur fakat Cemal de beni tehdit etti. Tehditlerimiz karşılıklı" diyerek kendisini savundu.







İKİSİNE DE HAPİS İSTEMİ







Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Cemal Hünal ve Abdullah Bal'ın müşteki-şüpheli olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede, karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ettikleri kaydedilen Cemal Hünal ve Abdullah Bal'ın 2'şer yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.