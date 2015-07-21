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cemaat üyelerine yılan yediren papaza ceza

CEMAAT ÜYELERİNE YILAN YEDİREN PAPAZA CEZA

Ülkenin Başkenti Pretoria'nın 25 kilometre kuzeyindeki Soshanguve kentindeki bir kilisede görevli papaz Penuel Mnguni'nin, cemaat üyelerine yılan yedirirken çekilen fotoğraflar, kendilerine Son Saat Cemaati Müritleri adı veren grubun Facebook sayfasında yayımlandı.

Tarih : 21 Temmuz 2015, 11:11
Puan Ver : Cemaat Üyelerine Yılan Yediren Papaza Ceza(6/10)8


Ülkenin Başkenti Pretoria'nın 25 kilometre kuzeyindeki Soshanguve kentindeki bir kilisede görevli papaz Penuel Mnguni'nin, cemaat üyelerine yılan yedirirken çekilen fotoğraflar, kendilerine Son Saat Cemaati Müritleri adı veren grubun Facebook sayfasında yayımlandı.



Fotoğrafların yanında, "İnancı az olanlar yalnızca bitki yer; güçlü inanca sahip olanlar herşeyi yer" yazısı yer aldı. Yılanların canlı yendiğini gösteren fotoğraflar, Güney Afrikalı hayvanseverlerin ve hayvan hakları örgütleri üyelerinin büyük tepkisini çekti.



Bölgedeki polis sözcüsü, rahip Penuel Mnguni'nin geçen Cumartesi günü tutuklandığını açıkladı. Mnguni, Pazartesi günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 1,500 Güney Afrika Randı (325 lira) kefaletle serbest bırakıldı.








Etiketler: Cemaat  Üyelerine  Yılan  Yediren  Papaza  Ceza    haber

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