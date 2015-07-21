Ülkenin Başkenti Pretoria'nın 25 kilometre kuzeyindeki Soshanguve kentindeki bir kilisede görevli papaz Penuel Mnguni'nin, cemaat üyelerine yılan yedirirken çekilen fotoğraflar, kendilerine Son Saat Cemaati Müritleri adı veren grubun Facebook sayfasında yayımlandı.



Ülkenin Başkenti Pretoria'nın 25 kilometre kuzeyindeki Soshanguve kentindeki bir kilisede görevli papaz Penuel Mnguni'nin, cemaat üyelerine yılan yedirirken çekilen fotoğraflar, kendilerine Son Saat Cemaati Müritleri adı veren grubun Facebook sayfasında yayımlandı.







Fotoğrafların yanında, "İnancı az olanlar yalnızca bitki yer; güçlü inanca sahip olanlar herşeyi yer" yazısı yer aldı. Yılanların canlı yendiğini gösteren fotoğraflar, Güney Afrikalı hayvanseverlerin ve hayvan hakları örgütleri üyelerinin büyük tepkisini çekti.







Bölgedeki polis sözcüsü, rahip Penuel Mnguni'nin geçen Cumartesi günü tutuklandığını açıkladı. Mnguni, Pazartesi günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 1,500 Güney Afrika Randı (325 lira) kefaletle serbest bırakıldı.