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CEMAAT ÜNİVERSİTELERİNE KAYYUM GELİYOR!


CEMAAT ÜNİVERSİTELERİNE KAYYUM GELİYOR!
Tarih : 20 Kasım 2015, 09:13
Puan Ver : Cemaat Üniversitelerine Kayyum Geliyor!(10/10)10


Vakıf üniversiteleri yönetmeliği değişti. YÖK'e vakıf üniversitelerini kapatma yönünde geniş yetkiler geldi. Kapatılan yükseköğretim kurumunun yönetimi ise garantör ya da aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilecek. Bu durum, cemaat üniversitelerine 'kayyum' atanabilmesi anlamına geliyor.



Vakıf üniversiteleri yönetmeliği değişti. YÖK'e vakıf üniversitelerini kapatma yönünde geniş yetkiler geldi. Kapatılan yükseköğretim kurumunun yönetimi ise garantör ya da aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilecek. Bu durum, üniversitelere de 'kayyum' atanabilmesi anlamına geliyor.



Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarına, yükümlülüklerini yerine getirmezse, "yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı" önlemler alacak. Kurum yöneticilerinin "ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi" üniversitelerin kapanmasına neden olabilecek. Faaliyet izni durdurulan ve kapatılan yükseköğretim kurumunun yönetimi garantör devlet üniversitesine veya aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilecek.








Etiketler: Cemaat  Üniversitelerine  Kayyum  Geliyor    haber

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