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cem yılmaz'ın iki yıla kadar hapsi isteniyor

CEM YILMAZ'IN İKİ YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öğretmen Serkan Öz'ün ölümü üzerine Yalova Valisi Cebiroğlu'na Twitter'dan hakaret ettiği iddiasıyla Cem Yılmaz'a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 18 Ocak 2016, 09:23
Puan Ver : Cem Yılmaz'ın İki Yıla Kadar Hapsi İsteniyor(8/10)9


Sabah'tan Mesut Altun'un haberine göre, komedyen Cem Yılmaz'a Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'na Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Vali Cebiroğlu, bir okul ziyaretinde karşılaştığı öğretmen Halil Serkan Öz'ün kıyafetini beğenmeyip, eleştirmişti. Öğretmen Öz bir hafta sonra düzenlenen protesto yürüyüşünde kalp krizi geçirip, hayatını kaybedince de Cebiroğlu sosyal medyada eleştirilmişti.



Vali Cebiroğlu, avukatı Ulvi Çağıran aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde "Eğitim Sen yürüyüş tertiplemiş ve bu yürüyüşe Öz de katılmış. Yürüyüş sırasında tamamen sağlık nedenleri ile rahatsızlanıp, akabinde vefat etmiş. Bunu duyunca son derece üzüldüm, ölümü ile okul denetimim sırasında yaşanan olaylar arasında illiyet bağı kurulmaya çalışıldığını öğrenince de hayret ettim" dedi.



Cem Yılmaz ise savunmasında, mesleği gereği ülke gündemini yakından takip ettiğini belirterek "TÜBİTAK Ödüllü ve Yüksek Lisans yapmış Halil Serkan Öz'ün vali tarafından azarlanması sonrasında trajik ölümünü birçok gazete ve televizyon kanalından öğrendim. Yalnızca bir sanatçı olarak değil ülkenin sade bir vatandaşı olarak dahi bu olaydan etkilenmem normaldir. Ölümünden duyduğum üzüntüyle kamuya mal olmuş olay nedeniyle kişisel görüşümü ifade ettim. Tweetleri bundan dolayı attım, hakaret kastım yoktur, eleştiri hakkımı kullandım" dedi.



İŞTE O TWEETLER



Yılmaz'ın şikayete konu olan tweetleri şöyle; "Mevki ile adam ezmek, kalbini ölesiye kırmak, yazık oldu gitti öğretmencik, Daha büyük mevkilere gelesin Vali Bey"



"Ne kadar demode kötü adam film karakteri varsa bizde galiba. Bunları bu haliyle yaziim desen, abartmiyim der, vazgeçersin"



"Kalpsize mevki vermeyeceksin. Ehliyet gibi kalp sorucan önce. Saçın? O Sakal? Anarşik!! diyen adama taç takarsan. Üzülürsün finalde işte. Ah"



"Sen niye mesaide bali çekiyorsun diye soran olmayınca tabi o da coşmuş. Bakmış gücü yetiyo yüklenmiş. O da bi kurban neticede. Öğrenememiş."








Etiketler: Cem  Yılmaz  In  İki  Yıla  Kadar  Hapsi  İsteniyor    haber

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