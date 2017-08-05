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Cem Yılmaz'ın filmi yüzünden, Ferhat Göçer'in klibi çöpe gitti

CEM YILMAZ'IN FİLMİ YÜZÜNDEN, FERHAT GÖÇER'İN KLİBİ ÇÖPE GİTTİ

ÇORUM'da evindeki ahşap giysi dolabı üzerine devrilen 80 yaşındaki Hıdır Eraslan, hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Cem Yılmaz'ın Filmi Yüzünden, Ferhat Göçer'in Klibi Çöpe Gitti(5/10)1

ÇORUM'da evindeki ahşap giysi dolabı üzerine devrilen 80 yaşındaki Hıdır Eraslan, hayatını kaybetti.Olay, Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdır Eraslan'ın üzerine evindeki gardırop devrildi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Eraslan'ın öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hıdır Eraslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - Çorum

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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