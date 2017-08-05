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ÇORUM'da evindeki ahşap giysi dolabı üzerine devrilen 80 yaşındaki Hıdır Eraslan, hayatını kaybetti.
ÇORUM'da evindeki ahşap giysi dolabı üzerine devrilen 80 yaşındaki Hıdır Eraslan, hayatını kaybetti.Olay, Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdır Eraslan'ın üzerine evindeki gardırop devrildi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Eraslan'ın öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hıdır Eraslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - Çorum
Kaynak: haberinburada
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