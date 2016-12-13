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cem yılmaz'dan teröre lanet paylaşımı!

CEM YILMAZ'DAN TERÖRE LANET PAYLAŞIMI!

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen alçak saldırılar sonrası ünlü isim Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terörü lanetledi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:46
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan Teröre Lanet Paylaşımı!(7/10)8


İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına  kimse sessiz kalmıyor. Özellikle sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilerden biri de Cem Yılmaz'dan geldi. Ünlü isim Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki hain saldırılara tepkisini böyle gösterdi: "Teröre, insanı hiçe sayan bu kafaya lanet olsun. Böyle acılarda sessiz kalmak her şeyi anlatır sanıyorum ama olmuyor. Allah sabır versin."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  Teröre  Lanet  Paylaşımı    haber

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