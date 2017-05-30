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cem yılmaz'dan tarkan sürprizi

CEM YILMAZ'DAN TARKAN SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz gün Levent'te bir AVM çıkışı görüntülenen Banu parlak Aleyna Tilki hakkında bir itirafta bulundu.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 12:17
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan Tarkan Sürprizi(9/10)7



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve ilk single çalışmasını 6 Kasım'da çıkaran Banu Parlak bu günlerde çok yoğun yaz ayına bomba gibi hazırlandığını belirtti.



Banu Parlak “ Çok yoğun tempolu bir yaz beni bekliyor her şey çok güzel, çok iyi anlaşmalar yaptım, bütün yaz sahnede olacağım bu yaz bana tatil yok tempolu bir şekilde çalışmaya devem edeceğim, zaten tatil bana göre değil” açıklamasından bulundu.



Bunun yanı sıra güzel şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz hafta yurtdışı seyahatine çıktığını, kendisine kıyafet almak için bir mağazaya girdiğinde ise orada Aleyna Tilki'nin ‘Cevapsız Çınlama ‘ şarkısının çaldığını duyunca “bir Türk olarak çok sevindim kilometrelerce uzakta böyle bir şey duyduğum için çok mutluyum” dedi.



 



kaynak:sözcü









Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  Tarkan  Sürprizi    haber

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