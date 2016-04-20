

Önceki gün Bebek Kahve'de kahvaltı yapan Cem Yılmaz ile Ozan Güven, çıkışta magazin muhabirlerine yaptıkları şakayla herkesi güldürmüştü. Habercileri fark eden Cem Yılmaz, Ozan Güven'in elini tutup, "Bundan sonra böyle.Yeni bir şey deniyoruz. Madem ki gazeteye çıkıyoruz, biraz hareket getirelim" demişti.







Bu şakanın ardından Cem Yılmaz, muzipliklerine bir yenisini daha ekledi ve twitter hesabından Ozan Güven'e ithafen çok konuşulacak yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü komedyen, yakın arkadaşına Aşkın Nur Yengi'nin "Ayrılmam" şarkısını gönderdi.