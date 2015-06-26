Son dönemlerde özellikle sosyal medyada aracılığıyla yaptığı eleştirilerle de gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Maliye Bakanlığı vergi rekortmenleri listesine 58'inci sıradan girmesine ilişkin olarak da imalı ve esprili mesajlar paylaştı.



Son dönemlerde özellikle sosyal medyada aracılığıyla yaptığı eleştirilerle de gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Maliye Bakanlığı vergi rekortmenleri listesine 58'inci sıradan girmesine ilişkin olarak da imalı ve esprili mesajlar paylaştı.







Kendisinin 58. Sıradan listeye girmesinin, daha zengin olanların vergi ödemediği anlamına geldiği yönünde imada bulunan Yılmaz, şu mesajı paylaştı:







“Benim vergi listesinde 58. olmam olimpiyatta 100 metrede yan kulvarda duran ama "koşmayan" Hussain Bolt'u geçmek gibi bişey herhalde. Tebriks”