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cem yılmaz'dan imalı vergi mesajı

CEM YILMAZ'DAN İMALI VERGİ MESAJI

Son dönemlerde özellikle sosyal medyada aracılığıyla yaptığı eleştirilerle de gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Maliye Bakanlığı vergi rekortmenleri listesine 58'inci sıradan girmesine ilişkin olarak da imalı ve esprili mesajlar paylaştı.

Tarih : 26 Haziran 2015, 14:43
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan İmalı Vergi Mesajı(9/10)6


Son dönemlerde özellikle sosyal medyada aracılığıyla yaptığı eleştirilerle de gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Maliye Bakanlığı vergi rekortmenleri listesine 58'inci sıradan girmesine ilişkin olarak da imalı ve esprili mesajlar paylaştı.



Kendisinin 58. Sıradan listeye girmesinin, daha zengin olanların vergi ödemediği anlamına geldiği yönünde imada bulunan Yılmaz, şu mesajı paylaştı:



“Benim vergi listesinde 58. olmam olimpiyatta 100 metrede yan kulvarda duran ama "koşmayan" Hussain Bolt'u geçmek gibi bişey herhalde. Tebriks”








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  İmalı  Vergi  Mesajı    haber

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