Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

cem yılmaz'dan 'ikizler' sürprizi!

CEM YILMAZ'DAN 'İKİZLER' SÜRPRİZİ!

Cem Yılmaz yeni filminde yer alan ikiz kızlar rolü için İzmirli reklam yıldızı avukat kardeşler Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma'yı seçti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:44
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan 'ikizler' Sürprizi!(8/10)8


Cem Yılmaz'ın AROG ve GORA filmlerinin devamı olan Arif V 216 filminin çekimleri dün başladı. Ünlü komedyen filmde oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosunu oynatacak. Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur'dan oluşan kemik kadrosunun yanısıra Cem Yılmaz, yeni filminde abisi Can Yılmaz, Seda Bakan, Farah Zeynep Abdullah, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Ediz Hun, Kubilay Aka, Mert Fırat, Özgür Emre Yıldırım, Şükrü Öyıldız, Kerem Alışık, Çağlar Çorumlu, Zeynep Kankonde, Tuncay Bayazıt ve Jeyan Tözüm'le çalışacak.



 



kaynak:vatan








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan    İkizler    Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER