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cem yılmaz'dan ebru şallı'yı kızdıracak sözler!

CEM YILMAZ'DAN EBRU ŞALLI'YI KIZDIRACAK SÖZLER!

Ebru Şallı ile sürpriz bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, Tarkan konserine eski eşi Ahu Yağtu ile gitti. Ünlü komedyen, sevgilisiyle ilgili sorulara da imalı cevap verdi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:11
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan Ebru Şallı'yı Kızdıracak Sözler!(8/10)5


Cem Yılmaz, önceki akşam Tarkan konserini eski eşi Ahu Yağtu ile izledi. Şarkılara Yağtu ile birlikte tempo tutarak eşlik eden ünlü komedyen, muhabirlerin Şallı'yı kastederek yönelttikleri “Son Bodrum tatiliniz nasıl geçti?” sorusuna, “Küçük şeylerden mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu yaz fazla dinlenemedim” diyerek imalı bir cevap verdi.








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  Ebru  Şallı    Kızdıracak  Sözler    haber

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