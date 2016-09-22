CEM YILMAZ'DAN EBRU ŞALLI AÇIKLAMASI
Komedyen Cem Yılmaz, 'Çok Uzak Fazla Yakın' galasına katıldı. Yılmaz, Ebru Şallı'yla birlikte olduğu iddialarını yanıtladı.
Başrollerini Burcu Biricik ile Özgün Çoban'ın paylaştığı 'Çok Uzak Fazla Yakın'ın galası önceki akşam Trump Towers'ta yapıldı. Galaya katılanlar arasında Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu da vardı. Fuaye alanında birbirinden uzak duran ikili, içeride buluştu ve filmi yan yana izledi. Yılmaz, gazetecilerin Ebru Şallı'yla birlikte olduğuna yönelik sorularını da cevapladı.
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