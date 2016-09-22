

Başrollerini Burcu Biricik ile Özgün Çoban'ın paylaştığı 'Çok Uzak Fazla Yakın'ın galası önceki akşam Trump Towers'ta yapıldı. Galaya katılanlar arasında Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu da vardı. Fuaye alanında birbirinden uzak duran ikili, içeride buluştu ve filmi yan yana izledi. Yılmaz, gazetecilerin Ebru Şallı'yla birlikte olduğuna yönelik sorularını da cevapladı.