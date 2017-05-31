

Cem Yılmaz'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Arif V 216'ya son katılan isim Süperstar Ajda Pekkan oldu.Cem Yılmaz Instagram hesabından Süperstar'ın "Arif V 2016'ya katıldığını duyurdu.







Ajda Pekkan ve Ozan Güven'in olduğu bir fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz paylaşımının altına "Ajda V Ben ! Hahhahhahhaa Ozan Güven pardon görmedim!!" notun düştü.







Ajda Pekkan ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Keyifli bir gündü :) Cem Yılmaz, Ozan Güven" notunu yazdı.







kaynak:milliyet