CEM YILMAZ'DAN AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ
Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın kadrosuna Ajda Pekkan da dahil oldu.
Cem Yılmaz'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Arif V 216'ya son katılan isim Süperstar Ajda Pekkan oldu.Cem Yılmaz Instagram hesabından Süperstar'ın "Arif V 2016'ya katıldığını duyurdu.
Ajda Pekkan ve Ozan Güven'in olduğu bir fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz paylaşımının altına "Ajda V Ben ! Hahhahhahhaa Ozan Güven pardon görmedim!!" notun düştü.
Ajda Pekkan ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Keyifli bir gündü :) Cem Yılmaz, Ozan Güven" notunu yazdı.
kaynak:milliyet
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