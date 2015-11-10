CEM YILMAZ'DAN 10 KASIM MESAJI
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü münasebetiyle Twitter hesabından bir Atatürk fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, altına da “Sevgiyle, saygıyla...” notunu düştü. Ünlü komedyenin bu paylaşımı takipçilerinin de takdirini topladı.
Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünü de hatırlatan Cem Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "En gerçek yol gösterici bilimdir diyeni seveceğim elbet ! Ya ne olacaaaadı !"
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