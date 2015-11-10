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cem yılmaz'dan 10 kasım mesajı

CEM YILMAZ'DAN 10 KASIM MESAJI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tarih : 10 Kasım 2015, 09:24
Puan Ver : Cem Yılmaz'dan 10 Kasım Mesajı(9/10)10


10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü münasebetiyle Twitter hesabından bir Atatürk fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, altına da “Sevgiyle, saygıyla...” notunu düştü. Ünlü komedyenin bu paylaşımı takipçilerinin de takdirini topladı.



Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünü de hatırlatan Cem Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "En gerçek yol gösterici bilimdir diyeni seveceğim elbet ! Ya ne olacaaaadı !"








Etiketler: Cem  Yılmaz  Dan  10  Kasım  Mesajı    haber

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