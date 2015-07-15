

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen yıl parasını aldığı gösteriyi gerçekleştirmediği iddia edilen komedyen Cem Yılmaz hakkında başlatılan icra takibinin altından dolandırıcılık çıktı. Hakkında icra takibi olduğunu öğrenen ünlü komedyen, avukatı aracılığı ile İstanbul 21. İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Süreç, ICO Concerts Aps adlı firmanın 160 bin lira alacağı için ünlü komedyene icra takibi başlatmasıyla başladı.







Yılmaz'ın avukatı Rengin Gönenç, takip başlatılan müdürlüğe giderek dosyaya itiraz etti. İtirazda "Yılmaz'ın ismi kullanılarak Danimarkalı organizasyon şirketiyle bir gösteri anlaşması yapılmış. Cem Yılmaz'ın ne alacaklı ile ne de diğer borçlu ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır ve tarafları tanımamaktadır" denildi.