

Komedyen Cem Yılmaz, yeni filminde Egeli bir gazozcuyu oynayacak. İftarlık Gazoz adlı filmde Yılmaz'ın yanı sıra Efe Parlar, Yılmaz Bayraktar, Ümmü Putgül, Okan Avcı ve Greta Fusco gibi ünlü oyuncular rol alıyor.







Ula'da geçen ve bölge halkına yer verilen yapımda çocuk bir çırak ile çocuktan da çocuk olan ustasının hem komik hem de hüzünlü öyküsü anlatılıyor.







Filmin afişini tasarlayan isim ise Volkan Topkaya. History Channel'in ünlü yapımlarından Vikings'in afişini tasarlayan Topkaya; Game of Thrones, True Blood, Ghost Rider (Hayalet Sürücü), Justified ve Snow White gibi projelerin görsel kampanyalarında yer aldı. Topkaya, İftarlık Gazoz için 18 afiş ortaya koyarken; Anadolu ve büyük şehirler için aralarından ikisi tercih edildi. Afişlerin üç boyutlu versiyonları da sinemalarda yerini aldı.







Filmin senaryosunu yazan ve yöneten Yüksel Aksu, 70'lerin Türkiyesini Ege'den sunarken eskimeyen bir hikâyeyi de hem duygusal hem komik öğelerle ele alıyor. Yapımda Anadolu halkının paylaşımları 70'ler Türkiyesinin Ramazan ayında çırak Adem'in çerçevesinden ele alınıyor ve ‘her şey bir niyetle başlar' iletisi veriliyor.



