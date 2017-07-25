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Cem Yılmaz Yatakta Kopuyorduk Diyen Eski Sevgilisine Geri Döndü

CEM YILMAZ YATAKTA KOPUYORDUK DİYEN ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski sevgilisi Özge Sabuncu ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Sabuncu, Instagram'dan bir takipçisine "Cem ile yatakta kopuyorduk." demişti.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Cem Yılmaz Yatakta Kopuyorduk Diyen Eski Sevgilisine Geri Döndü(5/10)1

Geçtiğimiz günlerde kötü yorumlara kızıp sosyal medyada paylaşımda bulunmayacağını söyleyen Cem Yılmaz, eski sevgilisinin paylaşımlarından kurtulamadı. Özge Sabuncu fotoğraf paylaşarak aşkı belgeledi.

AŞKIN BELGESİ ÖZGE'NİN PAYLAŞIMI OLDU

Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Özge Sabuncu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf aşkın belgesini ortaya çıkarttı. Sabuncu, birkaç ay önce Instagram'dan bir takipçisine "Cem ile yatakta kopuyorduk" diye yorum yazmıştı.

Özge Sabuncu'nun o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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