CEM YILMAZ YATAKTA KOPUYORDUK DİYEN ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski sevgilisi Özge Sabuncu ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Sabuncu, Instagram'dan bir takipçisine "Cem ile yatakta kopuyorduk." demişti.
Geçtiğimiz günlerde kötü yorumlara kızıp sosyal medyada paylaşımda bulunmayacağını söyleyen Cem Yılmaz, eski sevgilisinin paylaşımlarından kurtulamadı. Özge Sabuncu fotoğraf paylaşarak aşkı belgeledi.
AŞKIN BELGESİ ÖZGE'NİN PAYLAŞIMI OLDU
Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Özge Sabuncu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf aşkın belgesini ortaya çıkarttı. Sabuncu, birkaç ay önce Instagram'dan bir takipçisine "Cem ile yatakta kopuyorduk" diye yorum yazmıştı.
Özge Sabuncu'nun o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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