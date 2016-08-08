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cem yılmaz ile ahu yağtu aşkı yeniden alevlendi

CEM YILMAZ İLE AHU YAĞTU AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, önceki akşam Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Deniz manzarasına karşı kurulan sahnede şarkılarını seslendiren Doğulu'yu dinleyenler arasında Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz da vardı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 11:55
Puan Ver : Cem Yılmaz İle Ahu Yağtu Aşkı Yeniden Alevlendi(0/10)


Yeniden aşk yaşamaya başlayan eski eşler, oldukça romantikti. Romantik parçalara birbirlerinin gözlerine bakarak eşlik eden Yılmaz ve Yağtu, liseli aşıklar gibiydi. Aşka gelen Cem Yılmaz, bir ara sahneye fırlayarak bateri çaldı. Kenan Doğulu'nun kendisine eşlik etmesi ile iyice coşan Yılmaz'ın bu tavrı, "Cem'den Ahu'ya baterili serenat" dedirtti.








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