CEM YILMAZ GELEN ELEŞTİRİLERE TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve baş rolünde oynadığı Ali Baba ve 7 Cüceler, gösterime girdiğinden beri çok tartışıldı.
Sosyal medyada görüşlerini dile getiren kimi sinemaseverler Cem Yılmaz'a serzenişte bulundu, kimileri ise tebrik etti.
Hatta sinemadaki filmden önce gösterilen reklamların uzunluğundan dem vuranlar bile oldu!
Cem Yılmaz da bu eleştirilere kayıtsız kalamadı ve Twitter'dan tek tek herkese cevap verdi...
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