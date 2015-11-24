Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve baş rolünde oynadığı Ali Baba ve 7 Cüceler, gösterime girdiğinden beri çok tartışıldı.



Sosyal medyada görüşlerini dile getiren kimi sinemaseverler Cem Yılmaz'a serzenişte bulundu, kimileri ise tebrik etti.



Hatta sinemadaki filmden önce gösterilen reklamların uzunluğundan dem vuranlar bile oldu!



Cem Yılmaz da bu eleştirilere kayıtsız kalamadı ve Twitter'dan tek tek herkese cevap verdi...































