

"SÜNNETİMDEN BERİ HİÇ PAPYON TAKMAMIŞTIM, ÇOK HEYECANLIYIM"







Oyuncular mavi halıdan yürüyerek salona geçerken Cem Yılmaz kucağında oğlu ile basın mensuplarının karşısına geçti. Cem Yılmaz, "Kemal'in ilk galası çok heyecanlı. 'İlla gelip bir şarkı okuyacağım' dedi.



Filmde abim de oynuyor, kız kardeşim de bizimle beraber geldi. Annem, babam içeride. Ben de sünnetimden beri hiç papyon takmamıştım, çok heyecanlıyım. Filmimiz muhteşem, çok görkemli bir gala" dedi.







"SON SÖZ YİNE SEYİRCİNİN"







Filmin başrol oyuncularından Çetin Altay da "Cem ağabey ile ilk defa çalışmıyorum, çok eski tanışıyoruz. Filmde başrol, bir tek başında varım, sonra yok" diyerek espri yaptı. Altay, "Çok güzel bir film oldu. Çok komik, çok enerjisi yüksek. Bulgaristan'da çalıştık. Çekimler 2 ay sürdü. Çok keyifli bir film oldu. Son söz yine seyircinin. Herkesin çok beğeneceğini umuyorum" diye konuştu. Galaya katılan ünlü oyuncular film merak ettiklerini keyifli bir film izleyeceklerini umduklarını dile getirdiler. Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Cem Yılmaz'ın üstlendiği Ali Baba ve 7 Cüceler filminin diğer başrollerini ise Irina Ivkina, Zafer Algöz ve Çetin Altay paylaşıyor.