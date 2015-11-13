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cem yılmaz filminin galasına oğluyla geldi

CEM YILMAZ FİLMİNİN GALASINA OĞLUYLA GELDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yarın vizyona girecek olan yeni filmi "Ali Baba ve 7 Cüceler'in film galası bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı. Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile birlikte geldiği galaya filmin oyuncularının yanı sıra, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Tarih : 13 Kasım 2015, 10:42
Puan Ver : Cem Yılmaz Filminin Galasına Oğluyla Geldi(10/10)9


"SÜNNETİMDEN BERİ HİÇ PAPYON TAKMAMIŞTIM, ÇOK HEYECANLIYIM"



Oyuncular mavi halıdan yürüyerek salona geçerken Cem Yılmaz kucağında oğlu ile basın mensuplarının karşısına geçti. Cem Yılmaz, "Kemal'in ilk galası çok heyecanlı. 'İlla gelip bir şarkı okuyacağım' dedi.

Filmde abim de oynuyor, kız kardeşim de bizimle beraber geldi. Annem, babam içeride. Ben de sünnetimden beri hiç papyon takmamıştım, çok heyecanlıyım. Filmimiz muhteşem, çok görkemli bir gala" dedi.



"SON SÖZ YİNE SEYİRCİNİN"



Filmin başrol oyuncularından Çetin Altay da "Cem ağabey ile ilk defa çalışmıyorum, çok eski tanışıyoruz. Filmde başrol, bir tek başında varım, sonra yok" diyerek espri yaptı. Altay, "Çok güzel bir film oldu. Çok komik, çok enerjisi yüksek. Bulgaristan'da çalıştık. Çekimler 2 ay sürdü. Çok keyifli bir film oldu. Son söz yine seyircinin. Herkesin çok beğeneceğini umuyorum" diye konuştu. Galaya katılan ünlü oyuncular film merak ettiklerini keyifli bir film izleyeceklerini umduklarını dile getirdiler. Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Cem Yılmaz'ın üstlendiği Ali Baba ve 7 Cüceler filminin diğer başrollerini ise Irina Ivkina, Zafer Algöz ve Çetin Altay paylaşıyor.








Etiketler: Cem  Yılmaz  Filminin  Galasına  Oğluyla  Geldi    haber

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