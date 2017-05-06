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cem yılmaz bu kez doğa için 'hayde' dedi

CEM YILMAZ BU KEZ DOĞA İÇİN 'HAYDE' DEDİ

Ünlü isimler yaklaşık iki yıldır üzerinde emek verilen 'Doğa İçin Çal' projesinin sekizinci ve son klibinde boy gösterdi.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:43
Puan Ver : Cem Yılmaz Bu Kez Doğa İçin 'hayde' Dedi(10/10)10


Müziğe olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, ilk olarak ‘Av Mevsimi' filminde ‘Hayde' şarkısını seslendirmiş ve kısa sürede fenomen olmuştu. Yılmaz aynı şarkıyı bu sefer de ‘Doğa İçin Çal' projesinde söyledi. Yılmaz Twitter'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.



OYUNCU TUVANA TÜRKAY DA ŞARKIYI SÖYLEYENLER ARASINDAYDI



Müziğin sevilen ismi Levent Yüksel, oyuncu Ümit Erdim'in yanı sıra, Tuvana Türkay da projeye destek verdi. Türkay'ın oyunculuğu kadar sesi de beğenildi.



 



kaynak:sözcü








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