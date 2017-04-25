Ünlü komedyen Cem Yılmaz, çorba fotoğrafı paylaşıp altına "Yaşıyorum bu hayatı" be yazdı. Takipçisi de "Ahirette ne yapacaksın" diye uzunca bir yazı yazınca, Yılmaz takipçisini Ti'ye aldı.



Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından çorba fotoğrafı paylaşıp altına "yaşıyorum be" yazdı. Fotoğrafının altına bir takipçisi "o çorbayı içemeyenler var, Yaşa bakalım ahirette ne yapacaksın" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, takipçisini ti'ye alan videolar ve fotoğraflar paylaştı.







kaynak:haberler