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cem yılmaz, ahirette ne yapacaksın diyen hayranını ...

CEM YILMAZ, AHİRETTE NE YAPACAKSIN DİYEN HAYRANINI ...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, çorba fotoğrafı paylaşıp altına "Yaşıyorum bu hayatı" be yazdı. Takipçisi de "Ahirette ne yapacaksın" diye uzunca bir yazı yazınca, Yılmaz takipçisini Ti'ye aldı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Cem Yılmaz, Ahirette Ne Yapacaksın Diyen Hayranını ...(5/10)2


Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından çorba fotoğrafı paylaşıp altına "yaşıyorum be" yazdı. Fotoğrafının altına bir takipçisi "o çorbayı içemeyenler var, Yaşa bakalım ahirette ne yapacaksın" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, takipçisini ti'ye alan videolar ve fotoğraflar paylaştı.



 



kaynak:haberler








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