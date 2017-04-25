CEM YILMAZ, AHİRETTE NE YAPACAKSIN DİYEN HAYRANINI ...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, çorba fotoğrafı paylaşıp altına "Yaşıyorum bu hayatı" be yazdı. Takipçisi de "Ahirette ne yapacaksın" diye uzunca bir yazı yazınca, Yılmaz takipçisini Ti'ye aldı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından çorba fotoğrafı paylaşıp altına "yaşıyorum be" yazdı. Fotoğrafının altına bir takipçisi "o çorbayı içemeyenler var, Yaşa bakalım ahirette ne yapacaksın" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, takipçisini ti'ye alan videolar ve fotoğraflar paylaştı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar