UEFA, Filistin bayrağı açan Celtic'e ceza verince taraftarlar cezanın iki katı para topladı ve bu geliri Aida Mülteci Kampı'na paylaştırmaya karar verdi



Celtic taraftarları, Devler Ligi Play-Off turunda İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile oynadıkları ilk maçta Filistin bayrağı açmıştı. Bunun üzerine UEFA, İskoç ekibine 13 bin Pound ceza kesmişti.







Fakat cezanın ardından adeta seferberlik ilan eden Celticliler, 24 saat içinde cezanın iki katını topladı. Toplanan para, Filistinliler için tıbbi yardım amacıyla kullanılıp, Aida Mülteci Kampı'na paylaştırılacak.







Öte yandan Celtic, dün İsrail'deki rövanşta rakibine 2-0 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmadaki 5-2'nin avantajıyla turlayıp



gruplara yükseldi.