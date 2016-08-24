O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

celtic'te filistin seferberliği!

CELTİC'TE FİLİSTİN SEFERBERLİĞİ!

UEFA, Filistin bayrağı açan Celtic'e ceza verince taraftarlar cezanın iki katı para topladı ve bu geliri Aida Mülteci Kampı'na paylaştırmaya karar verdi

Tarih : 24 Ağustos 2016, 09:53
Puan Ver : Celtic'te Filistin Seferberliği!(0/10)


Celtic taraftarları, Devler Ligi Play-Off turunda İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile oynadıkları ilk maçta Filistin bayrağı açmıştı. Bunun üzerine UEFA, İskoç ekibine 13 bin Pound ceza kesmişti.



Fakat cezanın ardından adeta seferberlik ilan eden Celticliler, 24 saat içinde cezanın iki katını topladı. Toplanan para, Filistinliler için tıbbi yardım amacıyla kullanılıp, Aida Mülteci Kampı'na paylaştırılacak.



Öte yandan Celtic, dün İsrail'deki rövanşta rakibine 2-0 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmadaki 5-2'nin avantajıyla turlayıp

gruplara yükseldi.








Etiketler: Celtic  Te  Filistin  Seferberliği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER