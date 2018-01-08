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Celta Vigo'yla 2-2 Berabere Kalan Real Madrid, Zirveden İyice Uzaklaştı

CELTA VİGO'YLA 2-2 BERABERE KALAN REAL MADRİD, ZİRVEDEN İYİCE UZAKLAŞTI

Celta Vigo deplasmanından beraberlikle dönen Real Madrid'in lider Barcelona ile puan farkı 16'ya çıktı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Celta Vigo'yla 2-2 Berabere Kalan Real Madrid, Zirveden İyice Uzaklaştı(7/10)3

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yla 2-2 berabere kalarak zirve takibinde yeni bir puan kaybı yaşadı.

Mücadelenin 33. dakikasında Iago Aspas'ın pasında topla buluşan Daniel Wass, Real Madrid karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Real Madrid'in bu gole cevabı, 36. dakikada Gareth Bale'den geldi. Sadece üç dakika sonra skoru eşitleyen Real Madrid, 38. dakikada yine Gareth Bale'in golüyle üstünlüğü yakalamayı başararak ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

MAXI GOMEZ SKORU BELİRLEDİ

Celta Vigo, 72. dakikada kazandığı penaltıyı Iago Aspas'la değerlendiremese de 82. dakikada Daniel Wass'ın pasını gole çeviren Maxi Gomez'le beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 2-2 berabere bitti.

EMRE MOR 72'DE OYUNA GİRDİ

Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Emre Mor, 72. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

Bu skorla puanını 32 yapan Real Madrid'in, lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 16'ya çıktı. Ligin 18. haftasında konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup eden Barcelona'nın 48 puanı bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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