CELTA VİGO'LU EMRE MOR ANTRENMANDA SAKATLANDI
Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor bugün yapılan antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Emre Mor, Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.
Celta Vigo'da idmanda sakatlanan Emre Mor, Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.
Geçen hafta Celta Vigo'nun Las Palmas'ı 5-2 yendiği maçta İspanya'daki ilk golünü kaydeden Emre Mor, gösterdiği performansla alkış almıştı.
20 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Atletico Madrid maçını kaçıracağı ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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