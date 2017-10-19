Uefa Avrupa Liginde Konyaspor, Salzburg'a 2-0 Mağlup Oldu
D Harfini Yazamayan Öğrenciyi Döven Öğretmene Ev Hapsi Cezası Verildi
Avrupa Şampiyonu Olan Ampute Milli Takımı, Konyaspor'un Avrupa Maçını İzledi
Celta Vigo'lu Emre Mor Antrenmanda Sakatlandı
Gökçek'in İstifasıyla İlgili Yeni İddia: 10 Kasım'da Gövde Gösterisi Yapıp Görevi Bırakacak
Cenk Tosun, Messi Ve Ronaldo'ya Rakip Oldu
Trabzonspor, Yeni Yıldız Adayıyla Nikah Tazeledi
Topbaş'ın İstifa Sürecini Anlattı: Kadir Bey Bismillah Deyip, İstifayı İmzaladı
Bursa'da Hızlı Tren İnşaatında Yaşanan Kazada Bir İşçi Yaralandı
İstifası İstenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Devam Ediyoruz Dedi
Hatay'da Karakola Saldırı! Pkk'lı Teröristlerle Sıcak Çatışma Çıktı
Batının İkiyüzlülüğüne Erdoğan Sert Çıktı: Bu Demokrasi İflas Ediyor
Portekiz Polisi, Benfica'nın Stadında Arama Yaptı
Bahçeli'den İstifası Gündemde Olan Gökçek İçin Çarpıcı Çıkış: Ne Kadar Faydalı Görüyoruz
İstanbul'a Sevindirici Haber! Çalışmaların 20 Gün Erken Bitirdiği Fsm'de Tüm Şeritler Trafiğe Açıldı
Barzani: İbadi'nin Diyalog Çağrısını Memnuniyetle Karşılıyoruz
Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Adamların Türk Oyuncu Oynatmalarını İstedi
Ölüm Döşeğindeki Şempanze Herkesi Ağlattı!
Peşmergeler, Erbil-Kerkük Karayoluna Yığınak Yaptı
Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Tepki: Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum

Celta Vigo'lu Emre Mor Antrenmanda Sakatlandı

CELTA VİGO'LU EMRE MOR ANTRENMANDA SAKATLANDI

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor bugün yapılan antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Emre Mor, Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Tarih : 19 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Celta Vigo'lu Emre Mor Antrenmanda Sakatlandı(9/10)5

Celta Vigo'da idmanda sakatlanan Emre Mor, Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Celta Vigo'nun Las Palmas'ı 5-2 yendiği maçta İspanya'daki ilk golünü kaydeden Emre Mor, gösterdiği performansla alkış almıştı.

20 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Atletico Madrid maçını kaçıracağı ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Celta  Vigo  Lu  Emre  Mor  Antrenmanda  Sakatlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER