

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Poyraz Karayel'de Zülfikar karakterine hayat veren Celil Nalçakan diziden ayrılacağı iddilarına açıklık getirdi.



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Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, son günlerde 'Poyraz Karayel' dizisinden ayrılacağı yönündeki iddilara açıklık getirdi. Celil Nalçakan'ın Fox TV'nin yeni dizisi Şevket Yerimdar'ın ilk bölüm fragmanında görülmesi Poyraz Karayel'den ayrıldı mı sorularını akıllara getirdi. Kanal D'nin fenomen dizisi Poyraz Karayel'de Zülfikar rolünü canlandıran Celil Nalçakan, 'Poyraz Karayel'den ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.



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Dizide 'Zükfikar' karakterini canlandıran Nalçakan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Poyraz Karayel bitene kadar, sadece Poyraz Karayel" ifadelerini kullandı. Celil Nalçakan, Poyraz Karayel'in de yapımcısı olan Limon Film'in yeni dizisi Şevket Yerimdar'da 1. bölümde konuk oyuncu olarak rol aldı.