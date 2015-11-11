

Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, 26. Dönem milletvekilleri kayıt yaptırmaya devam ediyor. Kayıt işlemi için Meclis'e gelen Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı.







"Asgari ücret ne zaman bin 300 lira olacak" sorusu üzerine Çelik, bunu defalarca televizyonlarda ifade ettiklerini belirterek, hükümetin, verdiği sözlerin tümünü yerine getirecek adımları kurulur kurulmaz atmaya başlayacağını söyledi. Çelik, "Asgari Ücret Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Hükümetin tavsiyesi Komisyona iletilecek ve asgari ücret 1 Ocak 2016 itibarıyla bin 300 lira olacak" dedi.







İşverenin asgari ücretin artmasının ek maliyet getireceği yönünde kaygıları olduğunun belirtilmesi üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu konuda işverenlerin doğrusu 7 Haziran'da o süreç içerisinde hiç sesleri çıkmamıştı. Şimdi seslerini yükselttiklerini görüyorum. Ama asgari ücret bin 300 lira olacak. Var olan sistem içerisinde rekabeti bozucu, yani üretim anlamında, özellikle emek yoğun sektörde rekabetin aleyhinde bir durum söz konusu olursa bunları her an hükümet olarak ilgili taraflarla oturup değerlendirme imkanımız olmuştur, bundan sonra da olacağı konusunda kimsenin endişesi olmasın."







Çalışanların ücretlerindeki işveren payıyla ilgili indirim isteğine ilişkin bir soru üzerine Çelik, işverenin, sigorta işveren prim payıyla ilgili taleplerinin öteden beri olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz dönem uygulanan 5 puan indirim teşviki devam ediyor. Tüm bu konular şu anda bireysel olarak cevaplanacak konular değil. Bunlar hükümet kurulduktan sonra ortaya çıkan dengeler açısından ele alınıp, ona göre hükümet düzeyinde cevaplandırılacak konulardır" ifadesini kullandı.