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çelik'in ab büyükelçileriyle toplantısı

ÇELİK'İN AB BÜYÜKELÇİLERİYLE TOPLANTISI

Çelik, JW Marriott Otel'de AB büyükelçileriyle ülkede yaşanan son gelişmeler hakkında yaptığı çalışma toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tarih : 07 Kasım 2016, 15:21
Puan Ver : Çelik'in Ab Büyükelçileriyle Toplantısı(9/10)9


Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bir kişinin milletvekili olarak seçildikten sonra terör faaliyeti yapması hususunda bir serbestiyet var diye bir ilke yoktur. Burada terör propagandası yapan, teröre destek veren ve ifadeye çağrıldığı halde gitmeyenler hakkında işlem yapıldı. Nitekim çoğunun dosyasına bakalım, birçoğu da serbest bırakıldı. Eğer burada bir partiye dönük hasmane bir tavır söz konusu olsaydı o zaman biz, parti kapatmalara karşı olan bir parti olmazdık. Biz her zaman söyledik, 'Biz parti kapatmalara karşıyız' dedik." değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, JW Marriott Otel'de AB büyükelçileriyle ülkede yaşanan son gelişmeler hakkında yaptığı çalışma toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AB'den doğru düzgün bir destek görülmediğini, kınama ve retorik düzeyde ifadelerin ötesinde dayanışma içinde olunmadığını ifade eden Çelik, "Avrupa kurumlarının liderlerinin ve Avrupa liderlerinin Türkiye'ye gelmesi, aynı Charlie Hebdo saldırısından sonra Paris'te verilen dayanışma gösterisi gibi bütün dünyaya, Avrupa ülkesinde bir Avrupa demokrasisine yapılmış bu darbe girişiminin karşısındayız denmesi şeklinde fiili ve güçlü bir mesaj vermesini ben şahsen beklerdim." diye konuştu.








Etiketler: Çelik  İn  Ab  Büyükelçileriyle  Toplantısı    haber

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