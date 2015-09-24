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çelikhan'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ÇELİKHAN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Tarih : 24 Eylül 2015, 10:15
Puan Ver : Çelikhan'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı(5/10)7


Kaza, saat 23.00 sıralarında Çelikhan-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan'a gelen 31 yaşındaki Aydın Ödemiş yönetimindeki 44 DS 474 plakalı otomobil, Gölbağı Köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Aydın ile yanında bulunan Yusuf Kağan, Miray ve Zarife Ödemiş yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılar, daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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