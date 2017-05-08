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çelik üretiminde çift haneli artış

ÇELİK ÜRETİMİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 8,8 milyon tona yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde miktar bazında ham çelik ihracatı yaklaşık yüzde 20 artarak 5,2 milyon tona ulaşırken, ithalat yüzde 21 azalarak 4 milyon tona geriledi.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:24
Puan Ver : Çelik Üretiminde Çift Haneli Artış(10/10)8


Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 8,8 milyon tona ulaştı.



Dünya Çelik Birliği verilerine göre, mart sonu itibarıyla Çin, 201,1 milyon ton ham çelik üretimiyle zirvede yer aldı. Türkiye bu dönemde dünyada en fazla çelik üreten 8. ülke konumunu korurken, ilk 10 arasında üretimini en fazla artıran ülke oldu.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ilk çeyreğinde çelik üretiminin genel olarak düşük seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin çelik üretimi iyi olduğu dönemlerde aylık 3 milyon tona ulaştığını dile getiren Yayan, geçen yıl bu rakamın 2,4-2,7 milyon ton bandında seyrettiğini kaydetti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Çelik  Üretiminde  Çift  Haneli  Artış    haber

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