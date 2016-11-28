

Çelik, "Üniversite okuyan, para karşılığı iş adamlarıyla olan bir kızı sevdim. Ama anlamadım kızın o işi yaptığını" dedi.







"Ne bileyim ben, üzerinde yazmıyordu ki!" diyen Çelik, "Sözüne güvendim. Ama bir gün açık yüreklilikle anlattı. Artık acıdı mı ne oldu bilemiyorum. Ve bitti" dedi.







Çelik, bütün toplumun bu işi yaptığını bildiği bir kadınla evlenmenin, ilişki yürütmenin zor olduğunu belirterek "O baskıyı nasıl kaldırabilirsin? Aşk benim için çok yüksek bir söz. Fedâkarlık varsa aşk vardır. Ben o kadar fedakar biri değilim" diye konuştu.







kaynak:hürriyet