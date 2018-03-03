ÇEKYA SERBEST BIRAKMIŞTI, TERÖR MİTİNGİNDE ORTAYA ÇIKTI
Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm Berlin'de PKK mitinginde ortaya çıktı.
BERLİN'DE KONUŞMA YAPTI
Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm burada bir konuşma yaptı.
POLİS MÜDAHALE ETMEDİ
Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti. Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.
ALMAN PARTİSİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK
Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.
4 POLİS YARALANDI
Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.
Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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