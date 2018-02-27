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Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!
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Çekya kapıyı araladı: Müslim'in iadesini değerlendirebiliriz!

ÇEKYA KAPIYI ARALADI: MÜSLİM'İN İADESİNİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ!

Son dakika... Terörist başı Salih Müslim'i serbest bırakan Çekya'dan "Türkiye Salih Müslim'in iadesini istiyorsa bunu hukuk çerçevesinde değerlendiririz" açıklaması geldi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!(8/10)4

Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan açıklama geldi. Çekya'dan yapılan açıklamada, "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Salih Müslim'in serbest bırakılması uluslararası herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmedi " açıklaması geldi.

24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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