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çekte yeni dönem resmen başlıyor!

ÇEKTE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLIYOR!

Çeklerde karekod uygulaması 1 Ocak'ta başlıyor. Bankalar artık karekodsuz çek yaprağı veremeyecek.

Tarih : 30 Aralık 2016, 15:24
Puan Ver : Çekte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!(6/10)6


Çeklerde seri numarasıyla karekod bulunması zorunluluğu 1 Ocak 2017'de başlayacak. Yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni uygulama ile piyasalarda çeke duyulan güvenin artacağını, karşılıksız çek olaylarının azalacağını belirtti. Palandöken, bankaların karekodsuz çek yaprağı veremeyeceğine dikkati çekti.



SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?



Esnafın elinde 31 Aralık 2016'dan önce basılan çekler varsa, bunların geçerli olacağına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Karekodlu çeki düzenleyen lehtar, teslim aldığı çeki sisteme kaydedecek. Çek ile alan-veren ve düzenleyen taraflara erişim karekod ile sağlanacak. Çeki düzenleyip veren tüzel kişiyle ilgili oluşacak değişiklikler, şahsın sorumluluğunu devam ettirecek. Tarihli ve süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, şikayet üzerine her bir çekle ilgili bin 500 güne kadar adli para cezası verilecek. Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı olanlar yasak süreleri içinde şirketlerinin yönetiminde görev yapamayacak. Çek hesabı açma yasağı olanlar, risk merkezince bankalara bildirilecek. Çekle ilgili verilen para cezalarını ödemezlerse cezaları hapis cezasına çevrilecek."



 



kaynak:sabah








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