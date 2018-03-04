TOKİ iştiraki Emlak Konut, Çekmeköy Kışlası sınırları içinde kalan 187 dönümlük araziyi satılığa çıkardı. Daha önce arazinin imar planları değiştirilerek imara açılmıştı. Arazinin ihalesi 23 Mart'ta gerçekleşecek.

2000 YILINDAN BERİ ASKERİ AMAÇLA KULLANILMIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ ile yaptığı protokol kapsamında arazi imara açılmıştı. 187 bin 750 metrekarelik arazi, Çekmeköy'deki Sultançiftliği Taşlıtepe Devlet Ormanı dibinde yer alıyor. 2000'li yıllardan beri askeri amaçla kullanılmayan arazinin mülkiyeti, Milli Savunma Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2015 yılında TOKİ'ye geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2017'de askıya çıkarılan yeni planla araziye ticaret, konut, sağlık tesisi, eğitim tesisi, park ve dini tesis fonksiyonu verildi. 87 bin 750 metrekarelik arazinin 79 bin 554 metrekaresine konut, iş merkezi, AVM, otel, motel, rezidans, özel okul, özel hastane yapılacak. Arazinin 8 bin metrekaresi okul, 3 bin 887 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis olarak ayrılırken 63 bin 672 metrekaresi de park olacak.

İHALE 23 MART'TA

Tüm gelişmelerin ardından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. araziyi " İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhale İlanı" vererek satışa çıkardı. İhale 2 oturumda gerçekleşecek. 23 Mart'ta düzenlenecek 1. oturumda açık ihale usulü ile ön yeterlilik alınacak. İkinci oturumda pazarlık - açık artırma - kapalı zarf usulü ile teklifler sunulacak. Katılmak isteyenler ihale dosyasını 3 in 500 lira satış bedeli ödeyerek alabilecek. (Cumhuriyet)

Kaynak: haberinburada