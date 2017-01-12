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çekiciye çarpan sürücü hayatını kaybetti

ÇEKİCİYE ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Ocak 2017, 09:21
Puan Ver : Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti(9/10)9


TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.





Kaza saat 05.40 sıralarında TEM otoyolu Tekstilkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 HZ 1198 plakalı çekicinin sürücüsü rahatsızlanınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada Emin Akgül (32) yönetimindeki 34 GH 099 plakalı otomobil arkadan çekiciye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aracında sıkışan Akgül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çekici sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:hürriyet








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