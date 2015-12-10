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ÇEK LİDER ZEMAN: TÜRKİYE AB'YE ÜYE YAPILMAMALI


ÇEK LİDER ZEMAN: TÜRKİYE AB'YE ÜYE YAPILMAMALI
Tarih : 10 Aralık 2015, 09:44
Puan Ver : Çek Lider Zeman: Türkiye Ab'ye Üye Yapılmamalı(5/10)6


Çek lider, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen IŞİD müttefiki gibi hareket ettiğini iddia etti.



Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyinde seçmenlerle görüşen Miloş Zeman, “Türkiye, AB'ye üye yapılmamalı” dedi. AB'nin Türkiye'ye 3 milyar euro yardım yapmasını eleştiren Zeman, “Türkiye, bu sığınmacılara bakacak güçte, çünkü bu insanlar onlarla aynı dinden” dedi.



Türkiye'yle ilişkilerin dikkatli bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini savunan Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı, “Bu ifadelerimden dolayı Türk Büyükelçisi'nin Prag Kalesi'ne protesto notu göndermesini bekliyorum” dedi.








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