

EURO2016 Fransa'da D Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubundaki son maçında yarın Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.







Lens şehrindeki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. TRT-1 ve LigTV'den naklen yayınlanacak Çek Cumhuriyeti – Türkiye maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.







Fransa'da oynadığı futbolla büyük eleştiri alan ve şimşekleri üzerine çeken A Milli Takım'ın EURO2016'ya veda etmemesi için bu maçtan galibiyetle ayrılması şart. Ancak Milli Takım için alınacak galibiyet tek başına yeterli olmayacak.







Çek Cumhuriyeti karşısında kazanıp 3 puan alarak 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü arasına girmeye çalışacak ay yıldızlı ekibin, hem farklı galip gelerek -4 olan averajını düzeltmesi, hem de diğer 5 grubu üçüncü bitirecek takımlardan en az ikisini puan ya da averaj olarak geçmesi gerekecek.