O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çek cumhuriyeti - türkiye maçı yarın 22.00'de

ÇEK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI YARIN 22.00'DE

EURO2016 Fransa'da D Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubundaki son maçında yarın Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Tarih : 20 Haziran 2016, 13:20
Puan Ver : Çek Cumhuriyeti - Türkiye Maçı Yarın 22.00'de(10/10)9


EURO2016 Fransa'da D Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubundaki son maçında yarın Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.



Lens şehrindeki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. TRT-1 ve LigTV'den naklen yayınlanacak Çek Cumhuriyeti – Türkiye maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.



Fransa'da oynadığı futbolla büyük eleştiri alan ve şimşekleri üzerine çeken A Milli Takım'ın EURO2016'ya veda etmemesi için bu maçtan galibiyetle ayrılması şart. Ancak Milli Takım için alınacak galibiyet tek başına yeterli olmayacak.



Çek Cumhuriyeti karşısında kazanıp 3 puan alarak 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü arasına girmeye çalışacak ay yıldızlı ekibin, hem farklı galip gelerek -4 olan averajını düzeltmesi, hem de diğer 5 grubu üçüncü bitirecek takımlardan en az ikisini puan ya da averaj olarak geçmesi gerekecek.








Etiketler: Çek  Cumhuriyeti  -  Türkiye  Maçı  Yarın  2200  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER